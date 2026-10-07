Радники Трампа консультували проросійський уряд у Боснії – NYT

Сербський сепаратист Мілорад Додік подякував Трампу та Путіну за перемогу на спірних виборах у Боснії

Американські політтехнологи отримали сотні тисяч доларів за роботу напередодні виборів

Двоє радників президента США Дональда Трампа працювали з урядом Республіки Сербської напередодні виборів у Боснії і Герцеговині. Нині вони керують кампанією республіканців перед проміжними виборами у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Йдеться про Джеймса Блера та Кріса Лачивіту, які очолюють провладний суперкомітет MAGA Inc. Напередодні виборів, які відбулися 4 жовтня, радники провели кілька днів у Республіці Сербській.

За даними видання, за свою роботу Блер та Лачивіта отримали по кілька сотень тисяч доларів. Кошти їм виплатили через юридичну фірму у Вашингтоні, яку найняв уряд Республіки Сербської.

За підсумками голосування правляча націоналістична партія здобула впевнену перемогу. Її лідер Мілорад Додік під час переможної промови подякував російському диктатору Володимиру Путіну за підтримку. Політик також заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року створила сприятливу для його політичної сили атмосферу.

Як зазначає NYT, від початку минулого року уряд Республіки Сербської заплатив лобістам, пов'язаним із Трампом, понад $4 млн. Наприкінці минулого року адміністрація американського президента зняла санкції з Додіка та його оточення.

Мілорад Додік протягом десятиліть залишався однією з ключових фігур у політичному житті Республіки Сербської. Боснійський суд засудив його за непокору міжнародному представнику, який контролює виконання Дейтонських мирних угод. Після цього Додіка позбавили президентської посади та заборонили обіймати державні посади. Восени 2025 року Республіка Сербська відсторонила Додіка, а парламент призначив тимчасову президентку.

Водночас контакти оточення Трампа з представниками Республіки Сербської тривали. За інформацією The New York Times, у квітні Республіку Сербську відвідав Дональд Трамп-молодший. Запрошення він отримав від сина Додіка.

Крім того, минулого місяця представниця партії Додіка у президії Боснії і Герцеговини Желька Цвіянович зустрілася у Білому домі з главою апарату Трампа Сюзі Вайлз.

Нагадаємо, 4 жовтня у Боснії і Герцеговині відбулися вибори до трьох парламентів – Республіки Сербської, Федерації Боснії і Герцеговини та загальнодержавного парламенту. За попередніми результатами підрахунку голосів, у Республіці Сербській лідирує Союз незалежних соціал-демократів (SNSD) проросійського політика Мілорада Додіка.