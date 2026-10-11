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США погрожують заблокувати постачання зброї Україні: деталі від FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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США погрожують заблокувати постачання зброї Україні: деталі від FT
Адміністрація Трампа хоче змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі
фото з відкритих джерел

Вашингтон хоче припинити обмін розвідувальними даними з Україною та зупинити дію механізму Purl

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити механізм закупівлі американської зброї для України, щоб змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських посадовців, інформує «Главком».

За словами співрозмовників видання, американські представники телефонували європейським колегам у суботу та неділю, намагаючись домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Білий дім відмовився підтвердити або прокоментувати ці контакти.

Посадовці стверджують, що Вашингтон також погрожував припинити обмін розвідувальними даними з Україною та зупинити дію механізму Purl (Prioritised Ukraine Requirements List), за допомогою якого закуповують американське озброєння для України.

«Вони телефонують до Києва… вони телефонують усім (у Європі, – ред.)», – розповів виданню один із посадовців, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна озброєння нафтопродукти

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