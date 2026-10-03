Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ

Жінка приїхала забрати онука, не знаючи, що Росія вже готується до її затримання

Громадянка України Любов Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його додому, однак там її було затримано за запитом Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Главком».

За словами Лубінця, українку навмисно виманили за кордон «нові» родичі її неповнолітнього онука, які діяли у співпраці з ФСБ. Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати хлопчика та повернути його в Україну. Однак після прибуття жінку було затримано через кримінальну справу, яку Росія порушила проти неї ще у 2023 році.

Родичі хлопчика у Росії виходили на зв'язок із Рожанською та переконували її самостійно приїхати по дитину. Жінка повірила їм і вирушила до Астани, не знаючи, що Росія готується до її затримання. Ба більше, для виманювання жінки було інсценовано відео, на якому її онук нібито сідає на літак до Казахстану.

❗️У Казахстані затримали українку за запитом Росії – омбудсмен Лубінець



Любов Рожанська приїхала забрати неповнолітнього онука та повернути його в Україну, але опинилася під вартою через справу, яку РФ порушила ще у 2023 році.



За словами Лубінця, жінку виманили до Казахстану… pic.twitter.com/WL97AJ7iI0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Наразі Росія домагається видачі Рожанської. Омбудсман наголосив, що передача громадянки України під контроль російських силових структур становитиме безпосередню загрозу її безпеці, здоров'ю та дотриманню основоположних прав.

Лубінець уже звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Рожанської до Росії. Він також провів із казахстанським колегою телефонну розмову.

Український омбудсман наполягає на перевірці правових підстав тримання Рожанської під вартою та умов її утримання. Він також закликав забезпечити жінці повний доступ до українських дипломатичних і консульських представників та адвоката.

Мати ще у 2021 році вивезла онука Рожанської до Росії. У 2022 році вона оформила російське громадянство для себе та дитини. Водночас у березні 2025 року Верховний Суд України визначив місцем проживання хлопчика Одесу.

За даними The Insider, це не перша спроба передати хлопчика українській стороні, яка закінчилася затриманням. У 2023 році двоє громадян України приїхали до Калінінградської області, щоб забрати дитину за попередньою домовленістю з її російськими родичами. Там їх затримали, звинуватили у спробі викрадення хлопчика, а згодом – у шпигунстві.

За словами адвоката Олексія Прянишникова, українців було засуджено до 15 і 16 років колонії. Тоді ж російський суд визнав Рожанську організаторкою «викрадення».

Переговори про повернення хлопчика відновилися влітку 2026 року з ініціативи його російських родичів. Вони запропонували передати дитину батькові – українському військовослужбовцю – та оформити відповідну угоду в Казахстані. Однак до Астани по хлопчика зрештою вирушила його бабуся Любов Рожанська.

Дату зустрічі в Астані було погоджено приблизно в той самий час, коли суд у Калінінграді за клопотанням ФСБ заочно обрав Рожанській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Олексій Прянишников називає цю обставину одним із аргументів на користь того, що поїздка українки до Казахстану могла бути заздалегідь організованою пасткою.

Лубінець закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися повертати їх самостійно. Для цього необхідно звертатися до офіційних державних структур України, оскільки самостійні поїздки до РФ або спроби забрати дитину через треті країни можуть створити небезпеку для родичів і поставити під загрозу повернення самої дитини.

Нагадаємо, Любов Рожанську було затримано 1 жовтня в аеропорту Астани, куди вона прилетіла зі Стамбула. Запит на затримання українки Росія передала через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Наразі Рожанська перебуває у слідчому ізоляторі, а найближчими днями суд має визначити її подальшу долю.