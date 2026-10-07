«Росія насторожі». Кремль відреагував на випробування Францією ядерної ракети

Франція провела випробування нової ядерної ракети

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається насторожі та пильно стежить за ситуацією нібито «на тлі агресивної риторики Європи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Франція провела випробування нової ядерної ракети. Пєсков, коментуючи це, зазначив, що ЄС начебто «одержимий своєю мілітаризацією».

«Звичайно ж, на тлі таких агресивних дій, на тлі таких планів Росія, як уже й наш міністр зазначав, Росія насторожі, ми уважно стежимо за всім цим», – сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Франція вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. За запуском спостерігав президент Франції Еммануель Макрон.

Після випробування президент опублікував відео пуску та заявив про необхідність підтримувати військову силу країни. «Щоб бути вільним, потрібно вселяти страх. А щоб вселяти страх, потрібно бути сильним», – написав Макрон.

До слова, аналіз видання Financial Times вказує на те, що ядерний шантаж Росії дедалі менше впливає на позицію західних країн, а спроможність Кремля використовувати свій стратегічний арсенал як інструмент стримування поступово нівелюється.