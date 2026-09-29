У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні

Шестеро членів екіпажу загинули, ще один – у лікарні

В Амурській області Росії 29 вересня поблизу села Красноярово розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OSINT-канали та російські ЗМІ.

Літак упав через кілька хвилин після зльоту, після чого на місці аварії виникла пожежа. Перші повідомлення російських ЗМІ про наслідки катастрофи були суперечливими: спочатку йшлося про трьох загиблих і чотирьох госпіталізованих. Згодом міноборони РФ заявило, що шестеро членів екіпажу загинули, ще один дістав травми та був госпіталізований.

Tакож відомство уточнило заявило, що Ту-95 виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. Для встановлення причин катастрофи на місце направлено комісію повітряно-космічних сил РФ.

На оприлюднених у мережі відео чути серію вибухів. Автори публікацій називали різні можливі причини катастрофи. Зокрема, припускали детонацію боєкомплекту після падіння літака, тоді як російський Telegram-канал Baza писав про можливий вибух пального на борту.

Нагадаємо, у червні в Іркутській області Росії розбився дальній бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу Свірська на березі Ангари, після чого над місцем аварії піднявся густий дим. Екіпаж устиг катапультуватися. Тоді російські джерела називали можливою причиною аварії відмову двигунів.