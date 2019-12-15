Конгресмен-демократ, який не підтримав імпічмент Трампа, може стати республіканцем



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Джефф ван Дрю – одни з двох демократів, що проголосували в жовтні проти початку процедури імпічменту

Рішення про перехід в іншу партію конгресмен прийняв після зустрічі з Дональдом Трампом, пише The Washington Post

Конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі Джефф ван Дрю, який виступає проти імпічменту президента США Дональда Трампа, планує в найближчі дні перейти в Республіканську партію.

Про це повідомила в суботу з посиланням на джерела газета The Washington Post.

За даними видання, відповідне рішення ван Дрю, який виявився одним з двох демократів, що проголосували в жовтні проти початку процедури імпічменту, прийняв після зустрічі з Дональдом Трампом.

Як зазначає газета, чутки про можливу зміну законодавцем політичної партії ходили в Вашингтоні протягом останніх кількох днів.

У вівторок в інтерв’ю виданню ван Дрю заперечував, що збирається піти на цей крок, однак повідомляв про свої плани на наступному тижні голосувати проти імпічменту.

«Я нічого не міняю, я просто роблю свою роботу», — стверджував він.

Зазначимо, що демократи в Конгресі США вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента Дональда Трампа.

Як відомо, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив дві статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися наступної середи.

Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.