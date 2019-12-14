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    У Конгресі затвердили обидві статті імпічменту проти Трампа

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    <p>Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту</p> - У Конгресі затвердили обидві статті імпічменту проти Трампа

    Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту

    Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу

    Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє CNN.

    Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Тепер статті передадуть на голосування до Палати представників.

    Затвердження статей підтримали 23 члени комітету, 17 висловилися проти - всі республіканці. 

    Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися наступної середи.

    Демократи мають більшість у Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

    Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

    Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

    Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

    Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

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