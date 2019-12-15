Імпічмент Трампа: демократи вимагають самовідводу лідера республіканців у Сенаті



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Демократи звинуватили Мітча МакКоннелла у нехтуванні обов'язків «неупередженого правосуддя»

Сенат разом з усіма його членами виступатиме в ролі великого журі присяжних у спрві про імпічмент Трампа

Демократи в Конгресі США вимагають самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат напряму співпрацюватиме з юристами Білого дому, щоби не допустити імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті США.

«У той час, як Палата представників наступного тижня збирається провести голосування з імпічменту президента Трампа, сенатор Мітч МакКоннелл працював рука об руку з Білим домом над розробкою планів щодо слухань у Сенаті», - зазначає видання.

Демократи звинуватили МакКоннелла у нехтуванні обов'язків «неупередженого правосуддя».

«Якщо статті про імпічмент будуть надіслані до Сенату, кожен окремий сенатор складатиме присягу щодо неупередженого правосуддя», - заявив у цьому зв'язку лідер демократичної меншості сенатор Чак Шумер.

Він наголосив, що Сенат має забезпечити «справедливий і чесний процес», який дозволить незалежно з'ясовувати всі факти порушень з боку президента.

Конгресмен від демократів Вал Демінгс, який розглядається як можливий офіційний представник нижньої палати під час розгляду справи про імпічмент, пішов далі й «закликав МакКоннелла оголосити самовідвід від процесу про імпічмент», пише видання. Адже Сенат разом з усіма його членами виступатиме в ролі великого журі присяжних.

Як відомо, Юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив дві статті імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися наступної середи.

Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.