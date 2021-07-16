У Молдові створять антикорупційний відділ прокурорів за румунським зразком

Кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко розповів про плани створення окремого департаменту в прокуратурі, який займеться топкорупцією

Пропрезидентська партія «Дія і солідарність», що перемогла на дострокових виборах у Молдові, планує ініціювати створення окремого департаменту в прокуратурі, який займеться топкорупцією. Про це заявив кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції на «Главкомі» дискусії на тему «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

«Ми хочемо зробити відділ у прокуратурі для боротьби з корупцією, як у Румунії, що займатиметься топкорупцією. Топсправами, які шокували всіх. І за рахунок чого ми, скоріше за все, будемо аналізувати і досвід України. Та ми прагнемо створити відділ, де б корупційними справами займалися саме прокурори. Ось так ми бачимо розв'язання цієї проблеми. У Румунії цей орган має всі необхідні інструменти і під командуванням прокурорів боротьба з корупцією відбувається в рамках однієї інституції», – сказав він.

За словами Литвиненка, проблема все ж залишається і на рівні кадрів, і того, як у Молдові самі люди готові боротися з корупцією на місцях.

«Якщо прокурори нормальні та незалежні і хочуть працювати, то результати можуть бути. Адже у нас буває так, що й інституціонально все нормально, а самі прокурори не хочуть відкривати справи на певних депутатів чи міністрів. Це якась проблема ще з радянських часів. Тому ми робитимемо акцент на людях, які захочуть цим займатися», – зазначив Литвиненко.

Крім того, в політсилі Санду, зазначає політик, є багато питань і до генерального прокурора Молдови Олександра Стояногла.

«До генерального прокурора дуже багато питань», – сказав Литвиненко.

Він також нагадав, що Санду на посаді прем'єр-міністра була проти призначення Стояногла генеральним прокурором.

«Ми повинні виходити з того, що чекають від нас громадяни. Вони чекають двох речей: боротьби з корупцією і поліпшення якості життя. Коли ми аналізуватимемо, чи відправляти генерального прокурора у відставку – ми будемо дивитися на ці дві речі і керуватися цим. Нам потрібен генеральний прокурор і прокурори, які посадять людей, що крали у громадян Республіки Молдова. І нинішній генеральний прокурор повинен відповісти на багато запитань: у нас вкрали мільярд, у нас вкрали аеропорт, через нас відмили десятки мільйонів доларів із Росії. Хтось сидить? Ніхто не сидить. На ці питання має відповісти генеральний прокурор», – додав політик.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобольшість.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.