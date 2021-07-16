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    У партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра

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    Кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко розповів про формування нового уряду Молдови - У партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра
    Кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко розповів про формування нового уряду Молдови
    Фото: pravdorub.md

    Після засідання новообраного парламенту Молдови стане відомим ім'я майбутнього голови уряду країни

    Протягом тижня-двох пропрезидентська партія «Дія і солідарність», яка перемогла на дострокових парламентських виборах у Молдові, представить кандидата на пост прем'єр-міністра республіки. Про це заявив кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції на «Главкомі» дискусії на тему «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

    «Десь тиждень – два тижні максимум, за моїми даними, це стане відомо. Чекати залишилося недовго», – сказав Литвиненко.

    Литвиненко зазначив, що консультації у партії тривають.

    «Зараз ми чекаємо, щоб ЦВК підтвердив результати виборів, потім Конституційний суд повинен сказати, що вибори відбулися, потім у нас буде засідання парламенту, і вже після консультацій стане відомим кандидат у прем'єр-міністри, якого представлять президенту. Що стосується членів уряду – це буде рішення кандидата у прем'єр-міністри. Звичайно, будуть консультації і з партією, і вже якісь дискусії ведуться», – пояснив політик.

    Як повідомляв «Главком», у Молдові сформують відділ прокурорів із боротьби з топ-корупцією.

    Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Також повідомлялося, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

    Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Читайте також статтю: Пас від PAS. Чи змінить Молдову монобільшість Санду?
    Теги: ЦВК вибори Молдова Конституційний суд партії уряд Майя Санду
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    У партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра