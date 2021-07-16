У партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра

Кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко розповів про формування нового уряду Молдови

Після засідання новообраного парламенту Молдови стане відомим ім'я майбутнього голови уряду країни

Протягом тижня-двох пропрезидентська партія «Дія і солідарність», яка перемогла на дострокових парламентських виборах у Молдові, представить кандидата на пост прем'єр-міністра республіки. Про це заявив кандидат у депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції на «Главкомі» дискусії на тему «Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість».

«Десь тиждень – два тижні максимум, за моїми даними, це стане відомо. Чекати залишилося недовго», – сказав Литвиненко.

Литвиненко зазначив, що консультації у партії тривають.

«Зараз ми чекаємо, щоб ЦВК підтвердив результати виборів, потім Конституційний суд повинен сказати, що вибори відбулися, потім у нас буде засідання парламенту, і вже після консультацій стане відомим кандидат у прем'єр-міністри, якого представлять президенту. Що стосується членів уряду – це буде рішення кандидата у прем'єр-міністри. Звичайно, будуть консультації і з партією, і вже якісь дискусії ведуться», – пояснив політик.

Як повідомляв «Главком», у Молдові сформують відділ прокурорів із боротьби з топ-корупцією.

Нагадаємо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Також повідомлялося, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.