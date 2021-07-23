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    Ми сподіваємося, що в Молдові з’явиться компетентний уряд – глава МЗС Румунії

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    Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду - Ми сподіваємося, що в Молдові з’явиться компетентний уряд – глава МЗС Румунії
    Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду
    Фото: Маріанна Присяжнюк / glavcom.ua

    Результати парламентських виборів відкривають можливості поглиблення європейської інтеграції Молдови, вважає очільник МЗС Румунії

    Призначення уряду Молдови, який буде готовий провести реформи, прискорить євроінтеграцію Республіки Молдови. Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час свого візиту до Молдови в п’ятницю, 23 липня, передає кореспондент «Главкому».

    «Результати парламентських виборів відкривають можливості поглиблення європейської інтеграції Молдови а також поглиблення співпраці із Румунією... Ми сподіваємося, що з’явиться компетентний уряд у найближчий час та проведе реформи», –сказав Ауреску.

    Президентка Молдови Мая Санду відмітила, що сторони обговорили спільні програми з розвитку інфраструктури, економічних проєктів та інші програми, з якимсь можлива співпраця із Румунією.

    «Румунія готова до прискорення спільних проєктів», – додав Ауреску.

    Санду розповіла, що обговорила з Богданом Ауреску результати парламентських виборів у Молдові та питання двосторонніх відносин.

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    Як повідомляв «Главком», одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови, що представила Санду, є політика добросусідства з Румунією та Україною.

    Раніше Санду заявила, що новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ.

    Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Теги: МЗС ЄС міністр Молдова Румунія політика уряд Майя Санду
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    Ми сподіваємося, що в Молдові з’явиться компетентний уряд – глава МЗС Румунії