Черговий шпигунський скандал: в Італії затримали російського військового

Офіцер італійського флоту продав документи російському шпигуну

В Італії за підозрою у шпигунстві поліція заарештувала російського військового та капітана італійського флоту.

Як повідомили у поліції, карабінери затримали обох під час зустрічі ввечері 30 березня, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші.

Громадянина Італії відразу було взято під стражу. Щодо росіянина, акредитованого при посольстві Росії у Римі, його дипломатичний статус ускладнює затримання.

У міністерстві закордонних справ Росії наразі не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, нещодавно болгарські ЗМІ повідомили, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.

Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність.

У грудні 2020 року Франція та Росія взаємно вислали дипломатів. Скандал не афішувався. Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Раніше Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

А прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

19 листопада 2020 року колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

Джерело: Радіо Свобода