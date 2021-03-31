Черговий шпигунський скандал: в Італії затримали російського військового
Офіцер італійського флоту продав документи російському шпигуну
В Італії за підозрою у шпигунстві поліція заарештувала російського військового та капітана італійського флоту.
Як повідомили у поліції, карабінери затримали обох під час зустрічі ввечері 30 березня, відразу після передачі італійцем документів в обмін на гроші.
Громадянина Італії відразу було взято під стражу. Щодо росіянина, акредитованого при посольстві Росії у Римі, його дипломатичний статус ускладнює затримання.
У міністерстві закордонних справ Росії наразі не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, нещодавно болгарські ЗМІ повідомили, правоохоронці країни затримали кількох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Згодом стало відомо, що у ході спецоперації у столиці Болгарії Софії затримали шістьох людей за шпигунство на користь Росії. Усі вони раніше служили у розвідці.
Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність.
У грудні 2020 року Франція та Росія взаємно вислали дипломатів. Скандал не афішувався. Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.
Раніше Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.
А прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.
19 листопада 2020 року колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.
Джерело: Радіо Свобода