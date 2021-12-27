Соціальні продукти подорожчають – заява уряду

Шмигаль повідомив про підвищення цін на їжу

В Україні очікується підвищення цін на соціальні продукти. Вартість основних продуктів харчування українців підвищуватиметься через зростання цін на енергоносії, насамперед, на газ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, підприємства не можуть більше утримувати ціни на свою продукцію на колишньому рівні через те, що зросла вартість усіх складових технологічного процесу, і насамперед – ціна на газ. Через це підвищилася собівартість продукції. І якщо не підвищувати ціну на продукцію, то виробництво стає нерентабельним, і його можна зупиняти зовсім.

Щоб не допустити колапсу промисловості, потрібно дозволити виробникам підняти ціни на те, що випускає ця промисловість. При цьому влада стежитиме за тим, щоб вони не підняли ціни до небес. Будь-яке підвищення має бути обґрунтованим.

«Уряд вийде найближчими днями з пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом для того, щоб зрозуміти потребу та рівень такої підтримки», – повідомив прем'єр-міністр.

Шмигаль також додав, що криза охопила не тільки економіку України, а й усю світову економіку, і ціни зростають усюди у світі. Сьогодні виробнича галузь, яка є основою економіки держави, має великі проблеми, і її слід підтримати.

Проте влада намагатиметься захистити не лише виробників, а й споживачів, у яких кишеня не безрозмірна. І все-таки підвищення цін на продукти, у тому числі на соціальні продукти, що входять до щоденного споживчого кошика українців, буде неминучим.

«Тобто розглядатимемо можливість запровадження відповідних націнок на соціальні харчові продукти, зокрема, соціальний хліб», – повідомив прем'єр.

Нагадаємо, стало відомо, як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор.

До слова, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

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