Великобританія звинуватила Росію в економічній кризі

Через маніпуляції Росії із газопостачанням країни Європи опинилися в умовах нестачі та кризи

Енергетиці Британії загрожує криза через дефіцит газу і зростання цін на нього

Енергетичні компанії Великобританії повідомили про масштабну економічну кризу через різке підвищення цін на газ, пише The Telegraph. Ситуація, що склалася, поставила промисловість країни на межу катастрофи.

Глави компаній EDF, Good Energy І Energy UK звернулися із проханням до уряду країни розробити і вжити необхідних заходів, які допоможуть врегулювати ситуацію зі зростанням цін на газ. Експерти заявили, що енергетиці Британії загрожує криза через дефіцит палива. Вони звинуватили в цьому Росію, оскільки та не нарощує поставки в Європу.

«Це Національна криза. Оптові ціни на газ та електроенергію зросли до безпрецедентного рівня за останні три тижні», – заявив Найджел Поклінгтон, виконавчий директор Good Energy.

У Великобританії і раніше звинувачували Росію в проблемах з газом. Ще в жовтні видання Daily Mail заявило, що країна опинилася у владі російського президента Володимира Путіна через орієнтацію на імпорт палива. Газета зазначила, що Британія все менше використовує власні ресурси для підтримки енергетичної безпеки, посилюючи свою вразливість.

Прогноз

Представник компанії EDF Філіп Коммаре заявив, що ситуація у сфері британської енергетики є критичною. Згідно з його прогнозом, ситуація, що склалася – тільки початок, а в подальшому відбудеться погіршення. Постачальники намагаються підтримати споживачів, однак це важко, оскільки виникають перед галуззю проблеми занадто значні.

Аналітик компанії Investec Мартін Янг заявив, що на тлі ситуації з газом зростання тарифів на електрику досягне 56 %. Зараз середнє домогосподарство у Великобританії витрачає на цей ресурс 1277 фунтів стерлінгів на рік, проте в квітні 2022 року розмір платежу може злетіти до двох тис. фунтів.

З огляду на ситуацію, уряд Великобританії проведе екстрені переговори з главами енергетичних компаній, які зазнають труднощів у зв'язку з високими цінами на газ. За даними газети The Times, зустріч призначена на понеділок, 27 Грудня.

За даними видання, міністр у справах бізнесу, енергетики і промисловості квасі Квартенг в індивідуальному порядку вже обговорив проблему з главами компаній. На зустрічі вони повинні будуть представити свої пропозиції щодо подолання проблем.

Найімовірніше, мова піде про зниження податків і пом'якшення екологічних зборів. Такі послаблення допоможуть пройти сезон високих цін на енергоносії, який, як наголошується в матеріалі, пов'язаний із припиненням роботи декількох атомних електростанцій у Франції і низьких обсягів експорту газу з Росії.

Виконавчий директор Energy UK Емма Пінчбек вказувала, що високі ціни на газ до весни стануть великою проблемою для країни, а в Good Energy вже називають ситуацію «національною кризою». За оцінками аналітиків, вартість електроенергії може зрости в півтора рази навіть у порівнянні з нинішнім рівнем.

До слова, армія Великобританії анонсувала найзначніші перетворення за останні десятиліття. Зокрема, Британія має намір збільшити свою глобальну військову присутність у найближчі роки для більш ефективного реагування на можливі загрози в різних частинах світу.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.