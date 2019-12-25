Санта-Клаус повернувся на Північний полюс після різдвяної подорожі



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24 грудня Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож із своєї резиденції у фінському місті Рованіємі

В цьому році Санта-Клаус приніс 7,5 мільйонів подарунків жителям нашої планети

Санта-Клаус повернувся додому на Північний полюс після навколосвітньої подорожі. Про це повідомляє Об'єднане командування ППО США і Канади (NORAD).

«Санта повернувся додому на Північний полюс! Спасибі за відстеження Санти з NORAD! Побачимося в наступному році», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляється на сайті, в цьому році Санта-Клаус приніс 7,5 мільйонів подарунків жителям нашої планети.

Нагадаємо, 24 грудня Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож із своєї резиденції у фінському місті Рованіємі.

В офіційну резиденцію Санти у Фінляндії приїхало 500 тисяч чоловік, що б провести його в різдвяну подорож.

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