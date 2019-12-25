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    У світі

    Санта-Клаус повернувся на Північний полюс після різдвяної подорожі

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    24 грудня Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож із своєї резиденції у фінському місті Рованіємі - Санта-Клаус повернувся на Північний полюс після різдвяної подорожі
    24 грудня Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож із своєї резиденції у фінському місті Рованіємі

    В цьому році Санта-Клаус приніс 7,5 мільйонів подарунків жителям нашої планети

    Санта-Клаус повернувся додому на Північний полюс після навколосвітньої подорожі. Про це повідомляє Об'єднане командування ППО США і Канади (NORAD).

    «Санта повернувся додому на Північний полюс! Спасибі за відстеження Санти з NORAD! Побачимося в наступному році», - йдеться в повідомленні відомства.

    Як повідомляється на сайті, в цьому році Санта-Клаус приніс 7,5 мільйонів подарунків жителям нашої планети.

    Нагадаємо, 24 грудня Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож із своєї резиденції у фінському місті Рованіємі.

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    В офіційну резиденцію Санти у Фінляндії приїхало 500 тисяч чоловік, що б провести його в різдвяну подорож.

    Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

    Митрополит УПЦ Епіфаній зазначив, що Різдво об’єднує усіх, незалежно від календаря.

    У ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

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