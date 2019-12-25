Українці все більше підтримують перенесення святкування Різдва на 25 грудня

25 грудня - це не «католицьке Різдво», це просто Різдво

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Поддержка переноса празднования Рождества на 25 декабря за 3 года выросла с 15% до 25%, но нужно, конечно, больше.





Напомню, что:

Рождество у всех христиан празднуется 25 декабря, просто у некоторых 25 декабря наступает 7 января. Потому что в этот день они почему-то решают жить по юлианскому календарю.

Юлианский календарь решили заменить на григорианский еще в 1582 году. Но самым особо одаренным странам понадобилось 300-350 лет, чтобы признать ошибку юлианского (сейчас это те самые 13 дней разницы).

Для царской России эта задача оказалась непосильной - «новый стиль» ввели сразу после ее кончины, в 1918 году. С тех пор и появилась «споконвечная традиция» отмечать Рождество 7 января, а «старый новый год» - 13 января.

25 декабря - это не «католическое Рождество», это просто Рождество. Только православные постсовка, Сербии и еще кое-кто отмечают Рождество 7 января. А самые что ни на есть православные Греция, Болгария и Румыния - 25 декабря.

Джерело: блог Романа Шрайка

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