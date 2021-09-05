Принц Гаррі і Меган Маркл попросили про зустріч з Єлизаветою II
На цей час королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть познайомити Єлизавету II з правнучкою
Передбачається, що герцоги Сассекські захотіли познайомити королеву зі своєю дочкою і її правнучкою – принцесою Лілібет, пише The Sun, посилаючись на джерела при королівському дворі.
Відзначається, що багато хто вражений проханням подружжя про зустріч з Єлизаветою II. Герцоги Сассекські могли заявити про щире бажання побачитися з королевою, однак це рішення дивує, якщо враховувати, «через що пара змусила пройти Єлизавету II в цьому році». При дворі королеви зустріч з герцогами Сассекськими вважають можливою, але «шокуючою».
На цей час королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл. При цьому відомо, що вона хотіла б побачити свою правнучку Лілібет. Можлива дата аудієнції також поки не називається.
Принц Гаррі та Меган Маркл склали обов’язки членів британської королівської сім’ї 1 квітня 2020 року. Щоб переїхати у США, працювати й займатися підприємницькою діяльністю, вони відреклися від звернення «Ваша королівська високість», держфінансування і торгової марки Sussex Royal. Підписавши договір з відеосервісом Netflix, подружжя домоглося фінансової незалежності від королівської сім’ї.