  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Принц Гаррі і Меган Маркл попросили про зустріч з Єлизаветою II

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На цей час королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл - Принц Гаррі і Меган Маркл попросили про зустріч з Єлизаветою II

    На цей час королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл

    Фото The Sun

    Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть познайомити Єлизавету II з правнучкою

    Передбачається, що герцоги Сассекські захотіли познайомити королеву зі своєю дочкою і її правнучкою – принцесою Лілібет, пише The Sun, посилаючись на джерела при королівському дворі.

    Відзначається, що багато хто вражений проханням подружжя про зустріч з Єлизаветою II. Герцоги Сассекські могли заявити про щире бажання побачитися з королевою, однак це рішення дивує, якщо враховувати, «через що пара змусила пройти Єлизавету II в цьому році». При дворі королеви зустріч з герцогами Сассекськими вважають можливою, але «шокуючою».

    На цей час королева не дала офіційної згоди на візит принца Гаррі і Меган Маркл. При цьому відомо, що вона хотіла б побачити свою правнучку Лілібет. Можлива дата аудієнції також поки не називається.

    4 червня 2021 року Меган Маркл народила дівчинку, яку подружжя назвало на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани. Лілібет «Лілі» Діана Маунтбеттен-Віндзор з’явилася на світ в лікарні Санта-Барбара Котедж в Каліфорнії. Принц Гаррі був присутній на пологах. Дівчинка стала одинадцятою правнучкою Єлизавети II й другою дитиною герцогів Сассекських. Син Арчі народився у них у 2019 році.

    Принц Гаррі та Меган Маркл склали обов’язки членів британської королівської сім’ї 1 квітня 2020 року. Щоб переїхати у США, працювати й займатися підприємницькою діяльністю, вони відреклися від звернення «Ваша королівська високість», держфінансування і торгової марки Sussex Royal. Підписавши договір з відеосервісом Netflix, подружжя домоглося фінансової незалежності від королівської сім’ї.

    Читайте також: 5 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Принц Гаррі і Меган Маркл попросили про зустріч з Єлизаветою II