Британських школярів після канікул зобов'яжуть носити маски на уроках

У минулому семестрі англійські школярі мали носити маски лише в шкільних коридорах

Департамент освіти Британії оголосив, що маски слід носити в приміщеннях в навчальних закладів, в тому числі в класах, бібліотеках і коридорах

Державний секретар з питань освіти Великої Британії Надхім Захаві оголосив, що після новорічних канікул учні середніх шкіл в Англії мають носити на уроках маски. Про це повідомляє BBC.

Відсутність персоналу та зростання захворюваності на Covid наприкінці минулого семестру – викликане швидким поширенням варіанту Omicron – призвели до побоювання подальших збоїв у освіті.

Чотири головні профспілки викладачів Англії, Уельсу та Північної Ірландії – ASCL, NAHT, NEU та NASUWT – а також GMB та Unison оприлюднили спільну заяву із закликом до невідкладних кроків для допомоги школам.

У ній сказано, що школам необхідно уникати зривів іспитів третій рік поспіль, а також усунути невизначеність і додаткові навантаження для учнів і вчителів.

Британія була єдиною з країн Сполученого королівства, де не було вимоги носити захисні маски у класах. Втім, після новорічних канікул це зміниться. Департамент освіти оголосив, що маски слід носити в приміщеннях в навчальних закладів, в тому числі в класах, бібліотеках і коридорах.

Деякі окремі школи та місцеві органи влади вже вимагали носити маски в класах, а подібні правила вже запроваджували з березня по травень минулого року.

За новими правилами вчителям маски носити не обов'язково. Міністр освіти Надхім Захаві заявив, що правила діятимуть до 26 січня, до того часу влада має переглянути чинні карантинні обмеження.

Окрім масок, школам також передадуть 7 тисяч пристроїв для очищення повітря. Всього в Британії нараховується понад 24 400 шкіл, але Департамент освіти заявив, що пристрої знадобляться не всім. Їх отримають ті школи, де провітрювання через вікна та двері «є неефективним».

У Франції починаючи з понеділка, 3 січня, діти від 6 років муситимуть носити маски в громадських місцях через різке зростання випадків зараження Омікрон-штамом коронавірусу.