Ковід-ситуація в Україні погіршується: за добу виявлено понад 7 тис. нових хворих
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
В Україні за минулу добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 85043 (зокрема, методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1364705 осіб;
- одужало – 1182036 особа;
- летальних випадків – 26397;
- проведено ПЛР-тестувань – 6983925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 655 випадків;
- Вінницька область – 577 випадків;
- Волинська область – 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 238 випадків;
- Донецька область – 232 випадки;
- Житомирська область – 296 випадків;
- Закарпатська область – 479 випадків;
- Запорізька область – 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 640 випадків;
- Київська область – 427 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 403 випадки;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 309 випадків;
- Полтавська область – 148 випадків;
- Рівненська область – 217 випадки;
- Сумська область – 132 випадки;
- Тернопільська область – 343 випадки;
- Харківська область – 394 випадки;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 295 випадків;
- Черкаська область – 130 випадків;
- Чернівецька область – 495 випадків;
- Чернігівська область – 59 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу 1 березня коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.