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    Ковід-ситуація в Україні погіршується: за добу виявлено понад 7 тис. нових хворих

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    За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус - Ковід-ситуація в Україні погіршується: за добу виявлено понад 7 тис. нових хворих
    За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    В Україні за минулу добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 85043 (зокрема, методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1364705 осіб;
    • одужало – 1182036 особа;
    • летальних випадків – 26397;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6983925.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 655 випадків;
    • Вінницька область – 577 випадків;
    • Волинська область – 211 випадків;
    • Дніпропетровська область – 238 випадків;
    • Донецька область – 232 випадки;
    • Житомирська область – 296 випадків;
    • Закарпатська область – 479 випадків;
    • Запорізька область – 219 випадків;
    • Івано-Франківська область – 640 випадків;
    • Київська область – 427 випадків;
    • Кіровоградська область – 85 випадків;
    • Луганська область – 47 випадків;
    • Львівська область – 403 випадки;
    • Миколаївська область – 197 випадків;
    • Одеська область – 309 випадків;
    • Полтавська область – 148 випадків;
    • Рівненська область – 217 випадки;
    • Сумська область – 132 випадки;
    • Тернопільська область – 343 випадки;
    • Харківська область – 394 випадки;
    • Херсонська область – 40 випадків;
    • Хмельницька область – 295 випадків;
    • Черкаська область – 130 випадків;
    • Чернівецька область – 495 випадків;
    • Чернігівська область – 59 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за добу 1 березня коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.

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    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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