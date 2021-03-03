Ковід-ситуація в Україні погіршується: за добу виявлено понад 7 тис. нових хворих

За минулу добу шпиталізовано майже 3,5 тис. хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

В Україні за минулу добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 85043 (зокрема, методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1364705 осіб;

одужало – 1182036 особа;

летальних випадків – 26397;

проведено ПЛР-тестувань – 6983925.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 211 випадків;

Дніпропетровська область – 238 випадків;

Донецька область – 232 випадки;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадки;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за добу 1 березня коронавірусну хворобу виявили у 5336 людей. Також 5194 пацієнти одужали, а 162 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1410 людей.