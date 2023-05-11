Кремль нагородив чиновника, який напав на українського нардепа у Туреччині

За словами Володіна, Ставицький заробив подяку за «професіоналізм»

Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив подяку співробітнику апарату російського парламенту Валерію Ставицькому, який на сесії Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) напав та вкрав український прапор у депутата Верховної Ради. Про це пишуть росЗМІ.

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За словами Володіна, Ставицький заробив подяку за «професіоналізм».

«Подяка Ользі Тимофєєвій та Валерію Ставицькому оголошена за професіоналізм у відстоюванні позиції Росії в ПАЧЕС», – сказав Володін журналістам.

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Росіяни вважають, що відстоювання прапора делегатами з української сторони було «неприпустимою провокацією».

Нагадаємо, представник делегації Росії на Парламентській асамблеї чорноморської економічної співдружності в Анкарі отримав по руках від українського нардепа за те, що зірвав прапор України. Також Депутатка Держдуми від «Єдиної Росії» Ольга Тимофєєва на виступ почепила на піджак «георгіївську стрічку» – символ російської агресії. Українські чиновники спробували зірвати її виступ. Вони розгорнули прапори за її спиною, при цьому члени російської делегації намагались запобігти діям українців.