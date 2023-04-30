Окупантів запроторюють у землянки з ґратами за пияцтво – британська розвідка

Росіян саджають в імпровізовані в'язниці за пияцтво та спроби розірвати контракт з армією РФ

Російські командири підсилили покарання військових за порушення дисципліни. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

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Порушників поміщають в імпровізовану в'язницю-«зіндан», що насправді є землянкою з металевими ґратами.

«Кілька нещодавніх повідомлень російського персоналу повідомляють про те, що вони були поміщені в «зіндан» за правопорушення, включно з пияцтвом, і спробами розірвати їхні контракти», – йдеться у повідомленні.

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Повідомляють, що раніше, особливо на початку вторгнення, російські командири більш поблажливо ставилися до порушників. А тих, хто не хотів воювати, спокійно відпускали додому.

Проте за даними британської розвідки, з осені 2022 року почали з'являтися «драконівські ініціативи» для покращення дисципліни у армії РФ. Такі ініціативи почали використовувати частіше після призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасімова командувачем російських військ в Україні.

Нагадаємо, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин боїться контратак Сил оборони у Бахмуті. Також він пригрозив вивести своїх найманців з міста, якщо командування РФ не надасть йому більше боєприпасів.