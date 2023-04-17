25 років за «фейки про армію РФ»: Московський суд виніс вирок Володимиру Кара-Мурзі

Процес щодо Кара-Мурзи розпочався у Мосміськсуді у березні та проходив у закритому режимі, оскільки матеріали кримінальної справи засекречені

Московський міський суд засудив політика і публіциста Володимира Кара-Мурзу (оголошений в Росії «іноагентом») до 25 років позбавлення волі, визнавши винним у поширенні «фейків» про російську армію, співпрацю з небажаною організацією та держзраду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Мосміськсуд дав Кара-Мурзи саме термін, який вимагав прокурор. Адвокат політика Марія Ейсмонт розповідала, що за держзраду звинувачення просило 18 років, за «фейки» – дев'ять, за участь у «небажаній організації» – чотири. Коли людину звинувачують за кількома статтями, сумарний термін не може перевищувати 25 років.

Наприкінці березня інший адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров говорив, що лікарі виявили у політика полінейропатію – «суттєву поразку судин на обох ступнях». Місяцем раніше Прохоров розповідав, що у Кара-Мурзи почали німіти кінцівки. Адвокат пов'язав це з отруєннями у 2015 та 2017 роках. У лютому 2021 року розслідувальна група Bellingcat встановила, що перед першим отруєнням за Кара-Мурзою стежили співробітники ФСБ, у тому числі Костянтин Кудрявцев – ймовірний учасник отруєння Олексія Навального.

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Політика заарештували у квітні 2022 року. Тоді йому зачитали перше звинувачення – у поширенні «фейків» про російську армію (пункт «Д» частини 2 статті 207.3 КК РФ). Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона. Зокрема, у своїй промові він сказав: «Сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи».

У серпні проти Кара-Мурзи порушили ще одну кримінальну справу – за статтею про провадження діяльності «небажаної організації» (частина 1 статті 284.1 КК РФ). Політика звинувачують у тому, що він 27 жовтня 2021 провів у московському Центрі Сахарова конференцію на підтримку політичних ув'язнених на гроші Free Russia Foundation – організації, яка визнана в Росії «небажаною».



Справу про держзраду порушили через те, що, як стверджує слідство, політик за $30 тис. на місяць нібито протягом багатьох років надавав організаціям із країн-членів НАТО допомогу проти безпеки Росії.



Його адвокат Марія Ейсмонт раніше розповіла, що Кара-Мурза втратив 17 кілограмів за час свого ув'язнення.

Кара-Мурза провини не визнав. У своєму останньому слові політик наголосив, що перебуває у в'язниці за свої політичні погляди.

«Громадяни судді! Я був упевнений, що після двох десятиліть у російській політиці, після всього, що я побачив та пережив, мене вже ніщо не зможе здивувати. Маю зізнатися, що я помилявся. Мене все ж таки здивувало, що за ступенем закритості та дискримінації сторони захисту мій процес у 2023 році залишив позаду «суди» над радянськими дисидентами у 1960-70-ті роки.



На стадії показань підсудного головуючий нагадав мені, що однією з пом'якшуючих обставин є «каяття у скоєному». І хоча веселого довкола мене зараз мало, я не зміг стримати посмішки. У скоєному повинні каятися злочинці. Я ж у в'язниці за свої політичні погляди. За виступи проти війни в Україні. За багаторічну боротьбу з диктатурою Путіна. Я не тільки не каюсь ні в чому з цього — я цим пишаюся. Пишаюся тим, що в політику мене навів Борис Нємцов. І хочу сподіватись, що йому за мене не соромно. Підписуюсь під кожним словом із тих, які я говорив і які ставляться до мене в цьому звинуваченні. А звинувачую себе лише в одному: що за роки своєї політичної діяльності не зумів переконати достатньо моїх співвітчизників та політиків демократичних країн у тому, яку небезпеку несе для Росії та для світу нинішній режим у Кремлі. Сьогодні це очевидно всім, але страшною ціною – ціною війни.



Для людини, яка не чинила злочинів, єдино законним вироком був би виправдувальний. Але я ні про що не прошу цього суду. Я знаю вирок. Але я знаю і те, що настане день, коли морок над нашою країною розвіється. Коли чорне назвуть чорним, а біле білим; коли на офіційному рівні буде визнано, що двічі дві — це чотири; коли війну назвуть війною, а узурпатора узурпатором; і коли злочинцями визнають тих, хто розпалював та розв'язував цю війну, а не тих, хто намагався її зупинити. Цей день настане так само неминуче, як весна приходить на зміну навіть морозній зимі.



Навіть сьогодні, навіть у навколишній темряві, навіть сидячи в цій клітці, я люблю свою країну і вірю в наших людей. Я вірю, що ми зможемо пройти цей шлях», – сказав російський опозиціонер.

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Нагадаємо, що нещодавно російський суд визнав винною у дискредитації армії росіянку через надпис «Я люблю свого тата».