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Російські силовики затримали гауляйтера Каховки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські силовики затримали гауляйтера Каховки
Філіпчука підозрюють махінаціях з російськими грошима
фото з відкритих джерел

Разом з Філіпчуком затримали двох відомих колаборантів з Каховки – Максима Стрельцова і Миколу Степанова

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські силовики затримали так званого голову адміністрації Каховки. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

«За словами мешканців Каховки, гауляйтера міста Павла Філіпчука російські силовики затримали вранці 10 квітня дорогою до Скадовського району, куди він їхав нібито на нараду з іншими представниками окупаційних «адміністрацій» області. Разом із ним нібито затримали також двох відомих колаборантів з Каховки – Максима Стрельцова і Миколу Степанова», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, Філіпчука загарбники підозрюють у тому, що він виписував собі премії у сумі 1 млн рублів і махінаціях з російськими грошима, призначеними для виплати пенсій та соціальної допомоги, а також через махінації з поставками овочів за спекулятивними цінами.

Нагадаємо, що Павло Філіпчук до 2020 року був депутатом облради від «Опозиційного блоку», очолював бюджетну комісію.

У 2013 році Філіпчука вигнали з «Партії регіонів» через «привласнення та приховування ним печатки, штампів, офіційних документів Каховської міської організації ПР». Крім того, його звинувачували в махінаціях зі сплатою, обліком і використанням членських внесків.

За кілька днів до широкомасштабного нападу РФ на Україну Філіпчук повернувся до Каховки з російського Сочі, з перших днів співпрацював з окупантами.

Теги: колабораціонізм росія окупанти Херсонщина

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