Російські силовики затримали гауляйтера Каховки

Разом з Філіпчуком затримали двох відомих колаборантів з Каховки – Максима Стрельцова і Миколу Степанова

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські силовики затримали так званого голову адміністрації Каховки. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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«За словами мешканців Каховки, гауляйтера міста Павла Філіпчука російські силовики затримали вранці 10 квітня дорогою до Скадовського району, куди він їхав нібито на нараду з іншими представниками окупаційних «адміністрацій» області. Разом із ним нібито затримали також двох відомих колаборантів з Каховки – Максима Стрельцова і Миколу Степанова», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, Філіпчука загарбники підозрюють у тому, що він виписував собі премії у сумі 1 млн рублів і махінаціях з російськими грошима, призначеними для виплати пенсій та соціальної допомоги, а також через махінації з поставками овочів за спекулятивними цінами.

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Нагадаємо, що Павло Філіпчук до 2020 року був депутатом облради від «Опозиційного блоку», очолював бюджетну комісію.

У 2013 році Філіпчука вигнали з «Партії регіонів» через «привласнення та приховування ним печатки, штампів, офіційних документів Каховської міської організації ПР». Крім того, його звинувачували в махінаціях зі сплатою, обліком і використанням членських внесків.

За кілька днів до широкомасштабного нападу РФ на Україну Філіпчук повернувся до Каховки з російського Сочі, з перших днів співпрацював з окупантами.