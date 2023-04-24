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Окупанти відправляють медиків Бердянська на поле бою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти відправляють медиків Бердянська на поле бою
Бердянських медиків змушують ставати на військовий облік ворога
фото ілюстративне

Росіяни шукають, ким поповнити некомплект військових лікарів на фронті

Російським окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Із метою поповнення некомплекту військових лікарів працівників медичних закладів окупованого Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, загарбники почали змушувати до постановки на їхній військовий облік. У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць.

Крім того, Генштаб інформує, що окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. Так, у Бердянську російська окупаційна влада намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.

Як відомо, окупанти продовжують зазнавати значних втрат під час бойових дій в Україні. Проте, країна-терористка не поспішає рятувати своїх вояків. Так, 17 квітня цього року із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію РФ із певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.

Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Нагадаємо, триває 425-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – на них відбито приблизно 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: окупанти росія війна Бердянськ

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