Книжки для школярів. Путін дав нове доручення

У Росії для позакласного читання школярам пропонують «твори патріотичної спрямованості сучасних письменників»

Пропаганда в Росії для школярів є важливим елементом ідеологічного впливу, спрямованого на формування у молоді певних поглядів, цінностей і лояльності до державної політики. Ця система включає освітні програми, позашкільні заходи, офіційні свята та спеціальні інформаційні кампанії. Так російський диктатор Путін особисто дав доручення включити в перелік літератури для позакласного читання школярів «твори патріотичної спрямованості сучасних письменників». Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Повідомляється, що йдеться про так звану пропагандистську «Z-літературу», яка виправдовує війну проти України та культивує ненависть до українців і Заходу.

У Росії подібна література не користується великим попитом, попри зусилля пропаганди. Проте вона масово створюється, видається та поширюється за кошти державного бюджету РФ.

Це частина цілеспрямованої масштабної кампанії РФ з мілітаризації шкільного навчання та виховання. Мета кампанії – виростити нове покоління росіян на ненависті до України і Заходу, готове до нових загарбницьких воєн.

Нагадаємо, що дослідники з Кембридзького університету застерігають про появу нового ринку, де штучний інтелект аналізує та передбачає людські рішення, продаючи ці дані компаніям.