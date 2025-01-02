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Книжки для школярів. Путін дав нове доручення

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Книжки для школярів. Путін дав нове доручення
ЦПД: У Росії подібна література не користується великим попитом, попри зусилля пропаганди
фото: ЦПД

У Росії для позакласного читання школярам пропонують «твори патріотичної спрямованості сучасних письменників»

Пропаганда в Росії для школярів є важливим елементом ідеологічного впливу, спрямованого на формування у молоді певних поглядів, цінностей і лояльності до державної політики. Ця система включає освітні програми, позашкільні заходи, офіційні свята та спеціальні інформаційні кампанії. Так російський диктатор Путін особисто дав доручення включити в перелік літератури для позакласного читання школярів «твори патріотичної спрямованості сучасних письменників». Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Повідомляється, що йдеться про так звану пропагандистську «Z-літературу», яка виправдовує війну проти України та культивує ненависть до українців і Заходу.

У Росії подібна література не користується великим попитом, попри зусилля пропаганди. Проте вона масово створюється, видається та поширюється за кошти державного бюджету РФ.

Це частина цілеспрямованої масштабної кампанії РФ з мілітаризації шкільного навчання та виховання. Мета кампанії – виростити нове покоління росіян на ненависті до України і Заходу, готове до нових загарбницьких воєн.

Нагадаємо, що дослідники з Кембридзького університету застерігають про появу нового ринку, де штучний інтелект аналізує та передбачає людські рішення, продаючи ці дані компаніям.

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Теги: навчання література пропаганда

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