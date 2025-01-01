Дуров прокоментував блокування російських пропагандистських каналів у ЄС

Доступ до деяких російських ЗМІ був обмежений відповідно до закону про цифрові послуги ЄС

Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на блокування російської пропаганди на території Європейського Союзу. Відповідний допис він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Дуров повідомив, що доступ до деяких російських ЗМІ у Telegram-каналах був обмежений у Євросоюзі відповідно до закону про цифрові послуги ЄС (DSA) та через санкції. Він зазначив, що водночас Telegram-канали всіх західних медіа залишаються доступними в Росії.

«Між тим, всі західні медіа-канали Telegram залишаються у вільному доступі в Росії. Хто б міг подумати, що у 2025 році російські користувачі Telegram будуть мати більшу свободу, ніж європейські?» – написав він.

Нагадаємо, Telegram-канали одразу декількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів у Європі. При спробі відкрити із території низки європейських країн канали пропагандистів – агентство РИА «Новости», видання «Известия» та «Российская газета», а також телеканалів Russia Today, «Россия 1», «Первый канал» та «НТВ», з'являється повідомлення: «Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство».

У середині травня 2024-го Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох ЗМІ, пов'язаних із Росією, які, на думку органу, поширюють і підтримують російську пропаганду та війну проти України. Під заборону потрапили РИА «Новости», «Известия», «Российская газета», і пов'язаний з Віктором Медведчуком інтернет-портал «Voice of Europe», що базується в Чехії. Всі ці пропагандистські ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації.