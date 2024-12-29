Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Європі заблокувано низку Telegram-каналів російських пропагандистів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Європі заблокувано низку Telegram-каналів російських пропагандистів
фото з відкритих джерел

Із подібними проблемами зіткнулися користувачі з Латвії, Литви, Німеччини, Нідерландів та Франції

Telegram-канали одразу декількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів у Європі. Про це повідомляє DW.

При спробі відкрити із території низки європейських країн канали пропагандистів – агентство РІА «Новости», видання «Известия» та «Российская газета», а також телеканалів Russia Today, «Россия 1», «Первый канал» та «НТВ», з'являється повідомлення: «Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство».

Із подібними проблемами зіткнулися користувачі з Латвії, Литви, Німеччини, Нідерландів та Франції. РІА «Новости» з посиланням на кореспондентів повідомляє, що канал агентства також не відкривається у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Чехії, Греції та Італії.

Зазначається, що у середині травня 2024-го Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох ЗМІ, пов'язаних із Росією, які, на думку органу, поширюють і підтримують російську пропаганду та  війну проти України.

Під заборону потрапили РІА «Новости», «Известия», «Российская газета», і пов'язаний з Віктором Медведчуком інтернет-портал «Voice of Europe», що базується в Чехії.

Всі ці пропагандистські ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації.

У Раді ЄС тоді уточнили, що узгоджені заходи не завадять тим, хто потрапив під обмеження ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати на території Євросоюзу будь-яку діяльність, крім мовлення.

Нагадаємо, у Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників. 

Також месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки».

Читайте також:

Теги: пропаганда блокування росія обмеження Telegram інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В РФ планується мобілізація
Кремль готує фундамент для ще однієї хвилі мобілізації
4 грудня, 15:29
Oshkosh M-ATV на коробці автомат має 370 кінських сил, здатен розганятися до 115 км/год
Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя
30 листопада, 21:05
Україна, так само як і Росія, використовує безпілотники-приманки
Федоров назвав відстань, яку здатні долати українські ударні безпілотники
2 грудня, 12:09
Повітряна тривога в місті тривала майже три години
«Шахед» знову атакував Тернопіль: частина міста без світла
3 грудня, 05:13
Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
27 грудня, 03:12
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу
Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW
18 грудня, 05:37
Зеленський зазначив, що Україна готова розглянути можливість транзиту газу іншого походження, за умови, що кошти не надходитимуть до РФ
Україна не продовжуватиме транзит російського газу – президент
19 грудня, 16:52
Ворог значно збільшив інтенсивність штурмових дій
Окупанти посилили штурми на трьох напрямках фронту
24 грудня, 21:59
Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операці
Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області
27 грудня, 10:25

Соціум

В Європі заблокувано низку Telegram-каналів російських пропагандистів
В Європі заблокувано низку Telegram-каналів російських пропагандистів
НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі
НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі
Чечня запропонувала родинам загиблих у авіатрощі допомогу, Азербайджан відмовився
Чечня запропонувала родинам загиблих у авіатрощі допомогу, Азербайджан відмовився
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
У Грузії люди шикуються у живий ланцюг: що він символізує
У Грузії люди шикуються у живий ланцюг: що він символізує
Путін обговорив із Алієвим катастрофу літака: за що вибачався російський диктатор
Путін обговорив із Алієвим катастрофу літака: за що вибачався російський диктатор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
21K
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
19K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
11K
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
11K
Прогноз магнітних бур на 28-31 грудня: якою буде сонячна активність

Новини

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua