В Європі заблокувано низку Telegram-каналів російських пропагандистів

Із подібними проблемами зіткнулися користувачі з Латвії, Литви, Німеччини, Нідерландів та Франції

Telegram-канали одразу декількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів у Європі. Про це повідомляє DW.

При спробі відкрити із території низки європейських країн канали пропагандистів – агентство РІА «Новости», видання «Известия» та «Российская газета», а також телеканалів Russia Today, «Россия 1», «Первый канал» та «НТВ», з'являється повідомлення: «Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство».

Із подібними проблемами зіткнулися користувачі з Латвії, Литви, Німеччини, Нідерландів та Франції. РІА «Новости» з посиланням на кореспондентів повідомляє, що канал агентства також не відкривається у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Чехії, Греції та Італії.

Зазначається, що у середині травня 2024-го Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох ЗМІ, пов'язаних із Росією, які, на думку органу, поширюють і підтримують російську пропаганду та війну проти України.

Під заборону потрапили РІА «Новости», «Известия», «Российская газета», і пов'язаний з Віктором Медведчуком інтернет-портал «Voice of Europe», що базується в Чехії.

Всі ці пропагандистські ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації.

У Раді ЄС тоді уточнили, що узгоджені заходи не завадять тим, хто потрапив під обмеження ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати на території Євросоюзу будь-яку діяльність, крім мовлення.

Нагадаємо, у Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників.

Також месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки».