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Вбивство Санта Клауса. Пропаганда РФ зняла цинічний ролик

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вбивство Санта Клауса. Пропаганда РФ зняла цинічний ролик
Відео активно розповсюджують пропагандистські телеграм-канали, до того ж воно з'явилося в мережі на тлі аварії літака в Актау
фото: скриншот відео

На кадрах Санта везе ракети із емблемою НАТО, і розмовляє англійською мовою

У Росії зняли «соціальний ролик», де Санта-Клауса збиває ППО над Кремлем. На це звернув увагу Telegram-канал «Обережно, новини».

На кадрах Санта на санях облітає Червону площу, де його знищують сили протиповітряної оборони. У його санях були ракети із емблемою НАТО, і він розмовляв англійською мовою. Після збиття російський Дід Мороз у приміщенні оператора ППО каже: «Все, мету знищено. Не треба нам нічого іноземного у нашому небі. З Новим роком!»

Відео розповсюджують пропагандистські телеграм-канали (наприклад, Пул N3). При цьому відео з'явилося в мережі на тлі аварії літака в Актау, яке, за даними розвідок, сталося внаслідок роботи російської ППО над Грозним.

«Обережно, новини» встановили особу актора, який виконав роль оператора ППО. Його звуть Дмитро Мельников, він грає у серіалах, фільмах та рекламних роликах.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: аеродром відео пісня У Лей Telegram прокурор літак

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