Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore
«Економіка намірів» створена ШІ, може підірвати основи вільних виборів, незалежної преси та справедливої конкуренції
фото: з відкритих джерел

ШІ-інструменти можуть прогнозувати дії користувачів, зокрема покупки, політичні вподобання чи особисті плани

Зростання популярності генеративного ШІ, чат-ботів та інших антропоморфних асистентів відкриває можливості для маніпуляцій на основі поведінкових і психологічних даних, зібраних через повсякденну взаємодію. Про це повідомляє видання Techsplore.

Дослідники з Кембридзького університету застерігають про появу нового ринку, де штучний інтелект аналізує та передбачає людські рішення, продаючи ці дані компаніям.

ШІ-інструменти можуть прогнозувати дії користувачів, зокрема покупки, політичні вподобання чи особисті плани, формуючи їхні рішення через довіру та персоналізоване спілкування. Ці системи вже отримують підтримку великих компаній, як-от OpenAI, Meta, Nvidia та Apple, які розробляють платформи для виявлення та прогнозування намірів користувачів.

Науковці звертають увагу на ризики впровадження таких технологій без належного регулювання. «Економіка намірів», створена ШІ, може підірвати основи вільних виборів, незалежної преси та справедливої конкуренції, створюючи перевагу для компаній, які монетизують людські прагнення та рішення. Вони зазначають, що це логічний розвиток економіки уваги, але з ще більш глибокими наслідками.

Розробки великих технологічних компаній вже демонструють ознаки цієї тенденції. Наприклад, нова платформа Apple «App Intents» дозволяє прогнозувати дії користувачів, а Meta й OpenAI активно досліджують способи інтеграції ШІ для аналізу людських бажань і намірів. З огляду на ці технологічні досягнення, дослідники наголошують на важливості підвищення обізнаності суспільства та регулювання таких інструментів, щоб уникнути маніпуляцій та зловживань.

Використання подібних технологій не є однозначно негативним. Але для забезпечення етичного впровадження потрібен відкритий діалог та усвідомлення суспільством потенційних загроз.

Читайте також:

Теги: вчені штучний інтелект технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore
Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore
Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту
Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту
Українська розвідка під Новий рік здійснила кібератаку на «Лукойл» – ЗМІ
Українська розвідка під Новий рік здійснила кібератаку на «Лукойл» – ЗМІ
Мінфін США заявив про кібератаку з боку Китаю
Мінфін США заявив про кібератаку з боку Китаю
Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту
Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту
Нова «квантова реальність». Про цифрову безпеку можна забути?
Нова «квантова реальність». Про цифрову безпеку можна забути?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
14K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
5268
У Києві знято головний прапор України: причина

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua