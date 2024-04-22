Кремль створив підрозділ для VIP-персон подалі від фронту – британська розвідка

Підрозділ «Барс-Каскад» переважно бере участь в операціях далеко від лінії фронту Підрозділ було створено заступником голови державної Думи РФ з оборони Дмитром Сабліним

Збройні сили країни-агресорки створили спеціальний підрозділ під назвою «Барс-Каскад» для кремлівських VIP-персон, який діє далеко від лінії фронту і включає синів кремлівських еліт, що дозволяє їм обходити обов'язкову військову службу, здобуваючи при цьому прихильність кремля. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Підрозділ «Барс-Каскад» переважно бере участь в операціях далеко від лінії фронту.

Як повідомили у британській розвідці, чоловік відомої російської діячки впливу Олени Бліновської долучився до військової кампанії збройних сил РФ в Україні, щоб жінка не потрапила до в'язниці за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

16 квітня 2024 року Олексія Бліновського зафіксовано на службі в спеціально створеній військовій частині збройних сил Рросії, відомій як «Барс-Каскад» поблизу України.

За повідомленнями, цей підрозділ було створено заступником голови державної Думи РФ з оборони Дмитром Сабліним.

Підрозділ переважно бере участь в операціях з непілотованими літальними апаратами, як правило, далеко від лінії фронту. Він діє з жовтня 2022 року, і в його складі щонайменше 10 членів партії «Единая Россия» і синів кремлівських VIP-персон.

За наявними даними, зарахованим VIP-персонам надається охорона.

«Зарахування в «Барс Каскад», ймовірно, дає змогу російським елітним фігурам обійти обов'язкові вимоги до військової служби в Росії з гарантованою безпекою і потенційно завоювати прихильність Кремля», - вказали у британській розвідці.

Також у Міноборони Британії зазначили, що випадок бліновського – перший зафіксований випадок, коли людина приєдналася до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці.

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.