Перед терактом російський гурт хотів провести у «Крокусі» шоу з промовистою назвою

23 березня у концертному залі в Підмосков’ї мав відбутися концерт під назвою «Майбутнє нас чекає»

Перед терактом, який стався 22 березня у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол», російський гурт «Пікнік» анонсував, що проведе в цьому приміщенні концерт під назвою «Майбутнє нас чекає». Ці ж музиканти виступали в будівлі на момент теракту. Анонс концерту опублікували російські джерела.

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«Шоу планетарного масштабу», як прозвали його учасники гурту, мало відбутися в «Крокус Сіті Холі» 23 березня. Квитки на концерт під назвою «Майбутнє нас чекає» були повністю розпродані.

23 березня російський гурт хотів провести у «Крокусі» шоу з промовистою назвою скріншот із соцмереж

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

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Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.