Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня

Президент України та лідер Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб, народна артистка України отримала 10 років ув’язнення. «Главком» склав добірку новин 3 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. своїх військовослужбовців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із президентом Фінляндії у Києві.

«Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тис. додаткових військових», – заявив Зеленський.

Через кілька годин після цього прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав неправдою заяву Зеленського про нову мобілізацію в Росії.

Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення

Народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм.

Зокрема, прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, якій інкримінували колабораційну діяльність. Її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що жителька Херсону, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання «Народної артистки України», після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий «Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр» в Генічеську.

В Україні з'явиться військовий омбудсмен

Міністерство оборони України за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Це передбачає, фактично, створення посади військового омбудсмена.

Створене Центральне управління захисту прав військовослужбовців, буде безпосередньо підпорядковуватися міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

ООН засудила атаку дронів на Татарстан

Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в рамках брифінгу у відповідь на прохання російського пропагандиста прокоментувати «удар по Татарстану».

Дюжаррік наголосив, що ООН виступає проти таких атак. «Ми виступаємо проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру», – сказав він.

Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки

Сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Так, за словами президента Зеленського, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.