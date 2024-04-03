Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України та лідер Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб, народна артистка України отримала 10 років ув’язнення. «Главком» склав добірку новин 3 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія планує мобілізувати 300 тис. осіб

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. своїх військовослужбовців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із президентом Фінляндії у Києві.

«Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тис. додаткових військових», – заявив Зеленський.

Через кілька годин після цього прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав неправдою заяву Зеленського про нову мобілізацію в Росії.

Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення

Народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм.

Зокрема, прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, якій інкримінували колабораційну діяльність. Її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що жителька Херсону, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання «Народної артистки України», після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий «Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр» в Генічеську.

В Україні з'явиться військовий омбудсмен

Міністерство оборони України за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Це передбачає, фактично, створення посади військового омбудсмена.

Створене Центральне управління захисту прав військовослужбовців, буде безпосередньо підпорядковуватися міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

ООН засудила атаку дронів на Татарстан

Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в рамках брифінгу у відповідь на прохання російського пропагандиста прокоментувати «удар по Татарстану».

Дюжаррік наголосив, що ООН виступає проти таких атак. «Ми виступаємо проти і закликаємо припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру», – сказав він.

Україна та Фінляндія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки

Сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Так, за словами президента Зеленського, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Фінляндія мобілізація росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Закарпатті демобілізували перших строковиків (фото)
На Закарпатті демобілізували перших строковиків (фото)
Сьогодні, 18:49
Через пошкодження обладнання енергетики ввели аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах
В Одесі вводяться графіки відключень світла
31 березня, 10:59
«Ми маємо справу не з божевільним Путіним, а з імперією, яка приречена, але не хоче вмирати»
Росія, як «сліпа» пляма Заходу
23 березня, 18:07
Істомін наголосив, що військкомати не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл
З сіл забирають всіх чоловіків до війська? ТЦК зробив заяву щодо мобілізації
22 березня, 08:47
Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну
Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну
20 березня, 18:11
Дані споруди будуть також прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу
ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото)
19 березня, 20:06
На росіян чекає посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
11 березня, 12:53
Сьогодні 210 років з дня народження Тараса Шевченка
Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Балаклії
9 березня, 11:10
Очільник Мін'юсту вважає, що військові повинні отримати право обирати всіх, кого забажають
Очільник Мін'юсту розповів, чи всіх засуджених можна відправляти на фронт
4 березня, 13:28

Події в Україні

Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
Нова безпекова угода та додаткова мобілізація у РФ. Головне за 3 квітня
На Харківщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли (фото)
На Харківщині сталася масштабна пожежа через російські обстріли (фото)
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Міноборони повідомило деталі
Окупанти припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
На Закарпатті демобілізували перших строковиків (фото)
На Закарпатті демобілізували перших строковиків (фото)
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
68K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
56K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
34K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
21K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
7440
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua