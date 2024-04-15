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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Битва за Часів Яр: Ворог активно наступає та змінює тактику

glavcom.ua
Боротьба за Часовий Яр у змінному сценарії ворожих атак
фото з відкритих джерел

«Навіть захоплення Часового Яру не дасть Росії прямої дороги на Костянтинівку»

Коротко щодо ситуації на Часовому Яру і поруч. У принципі, головком написав основне, я хіба що деталі можу додати. Лізуть дуже активно на наші позиції. Тактику змінюють постійно. Можуть вранці кидатися натовпом, удень іти на комбіновані атаки, коли виходять один чи два танки, а за ними вилітає броня з десантом. Намагаються висадити десант не перед нашими позиціями, а оминути чи проскочити. Висадити десант у тилу. Вночі працюють невеликими групами, намагаються підійти непомітно. Все це постійно змінюється, комбінації можуть бути різними.

Кілька разів проривалися до околиць. Але про міські бої не варто говорити. За такої тактики втрати у них значні навіть на підходах. Та й тих, що прориваються близько, наші розбирають уже за місцем. Там, де наша досвідчена піхота сидить – чудово. Де трапляються нехлюйки… за недбальство тут легко одразу заплатити життям. І іноді не лише своєю, на жаль. Ми теж не куленепробивні і теж втрачаємо пацанів. Незрівнянно, звичайно.

Те, як тиснуть останні дні, тепер одержало пояснення. Сирський написав, що окупанти отримали жорсткий наказ взяти Часів Яр до 9 травня. Люблять вони дати до фанатизму. По арті, ракетам, дронам та кабам. Багато і щільно. Вони насипають містом, за позиціями поруч. Наші відповідають та відповідають не слабо. Тож хто там вам у роликах чи на каналах розповідає, що капець і нема чим відбиватися – шліть відразу за російським кораблем. Є чим бити, і буде. Недаремно Сирський приїжджав і вдавався у деталі. Але об'єктивно за кількістю БК ми, звичайно, поступаємося. Дуже. Про наших партнерів побратими відгукуються досить різко, і їх можна зрозуміти.

Ми тримаємо оборону. Є де. Місце вдале. Вони лізуть натовпом, їм потрібно до дати. Лізуть часто тупо – за спиною загони. Наші кладуть їх пачками, але… було б багато БК, мін та снарядів, взагалі б перемелювали оптом. Багато чого тримається, як завжди, на досвідчених та мотивованих бійцях та командирах. Тяжко. Але ми розуміємо, за що стоїмо. Противник важкий. Проти нас не «чмобики» чи напівживі карні злочинці. Тут серйозна десантура, молоді, здорові, воюють вправно. Усі пацани відзначають – супротивник важкий. Та й у нас не новачки.

Наша арта компенсує різницю до кількості снарядів точністю – наші у 41 омбр дуже круті. Дронщики творять дива, просто дива. Як досвідчені матері дядьки, так і молоді хлопці, які нещодавно приєдналися до ЗСУ. Вчора він грав за компом в ігри, сьогодні теж із планшетом і теж, як гра. Тільки перед цим його вивезли нанівець і навчили маскуватися. І якщо він проявить себе – по ньому прилетить цілком реальний снаряд чи дрон із бомбочкою від «колег». Гейм Овер насправді.

Резюмую. Тут справді важко. Вони справді лізуть дуже і дуже активно. І вигрібають за повною програмою відповідно. І всі погані слова на адресу партнерів, що гальмують, виправдані. Але хлопці працюють. Не просто тримають оборону, а щохвилини мінусують супротивника. Наша логічна і працююча тактика. Робити так, щоб їх на кожен пройдений метр ставало непомірно менше. Сусіди працюють так само. Тобто навіть захоплення Часового Яру не дасть їм прямої дороги на Констаху (Костянтинівка). Тому що з боків переріжуть усю логістику та акуратно запакують. Спершу у казан, потім у пакети. Працюємо. Віримо у Перемогу та відчуваємо вашу підтримку. Доповідь закінчив.

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Джерело
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Теги: Україна росіяни війна окупанти наказ танки втрати ворог Часів Яр росія

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