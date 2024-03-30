Таджицький опозиціонер закликав співвітчизників тікати з Росії: «Буде ще страшніше»

Мухіддін Кабірі: «У майбутньому може бути щось іще страшніше в контексті боротьби за вплив всередині Кремля»

У РФ піднімається хвиля таджикофобії, що може погано закінчитися для таджиків, які живуть на території країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

«У Росії піднімається хвиля мігрантофобії. Зокрема і таджикофобії. Це може погано закінчитися для таджиків, що перебувають у Росії. Наприклад, таджицькі таксисти віднедавна скаржаться, що росіяни до них у авто не сідають через національну ознаку. Просто скасовують замовлення. Те ж саме в інших сферах», – розповів Кабірі. З цієї причини він наполягає на тому, щоб усі без винятків громадяни Таджикистану мають повернутися додому.

Лідер опозиційної політсили країни зазначив, що таджицька влада відкинули частину звинувачень щодо причетності громадян Таджикистану до теракту під Москвою, але після цього замовкла. Він також додав, що звинувачені не отримують жодної правової підтримки.

«Потім Рахмон зідзвонився з Путіним. Але навіть не просив останнього уникати перекладання відповідальності за інцидент на всіх таджиків, що перебувають нині у Росії. Більш того, на прохання російських слідчих, наші спецслужби допитують родичів підозрюваних, котрі мешкають у Таджикистані», – наголосив Кабірі. Він додав, що проти них почалися репресії.

Таджицький політик наголосив, що Путін вже 25 років при владі і за цей термін сформувалися «цілі групи впливу всередині самої системи». «Представники цих груп розуміють, що Путін навряд пробуде біля керма більше, ніж шість років. Тож треба готуватися до майбутнього. Для цього вже закладається фундамент. У майбутньому може бути щось іще страшніше в контексті боротьби за вплив всередині Кремля», – переконаний він.

Мухіддін Кабірі додав, що «якщо переможуть яструби, то теракти будуть продовжуватися далі».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки направляли до Росії листа із попередженням про ймовірність підготовки до теракту під Москвою. Також про те, що Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.