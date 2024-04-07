Німеччина підіймала у небо винищувачі через військовий літак РФ

Такий інцидент стався не вперше

Військово-повітряні сили Німеччини 6 квітня підняли винищувачі у небо через порушення повітряного простору російським військовим літаком. Про це Team Luftwaffe повідомляє у соцмережі Х.

«Наші євро-винищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Лієлварде, Латвія, щоб перехопити російський COOT-A (Іл-20) над Балтійським морем, який рухався без транспондера», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий інцидент за 2024 рік, коли винищувачі ВПС Німеччини Eurofighters були змушені супроводжувати російський військовий літак. Наприкінці січня вони також протягом нетривалого часу супроводжували російський військовий літак біля острова Рюген у міжнародному повітряному просторі, перш ніж той повернув назад на схід. Той російський літак-розвідник також летів з відключеним сигналом транспондера.

Винищувачі вилетіли з латвійської бази Лієлварде. Німеччина в складі НАТО бере участь у повітряному спостереженні за небом країнам Балтії.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні.