Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції

Зупинка заводу коштує Лукойлу майже $100 млн недоотриманих доходів щомісяця

Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у російському місті Кстово має проблеми з ремонтом обладнання. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Йдеться про одну з двох установок каталітичного крекінгу, яку було зупинено 4 січня через несправність деталі компресора. Відремонтувати установку може лише американська UOP, але вона відмовляється це робити, дізналося агентство.

Завершити ремонтні роботи на НПЗ «Лукойл» планував до весни. Зазначалося, що через санкції оперативна заміна обладнання неможлива.

«Вони одразу кинулися шукати запчастини, але нічого не знайшли. Тоді установка просто заглухла», – розповів агентству співрозмовник, близький до Лукойлу.

Reuters пише, що установка досі не функціонує, а терміни вирішення проблеми залишаються незрозумілими.

За словами ще двох джерел, Нижньогородський НПЗ скоротив виробництво бензину на 40%. Reuters підрахував, що зупинка коштує «Лукойлу» майже $100 млн недоотриманих доходів щомісяця.

Обслуговуванням іноземного обладнання у РФ раніше займалася транснаціональна інжинірингова компанія UOP. 2022 року, після початку великої війни в Україні, вона пішла з російського ринку.

Представники материнської Honeywell International заявили Reuters, що компанія не постачає жодних запчастин і не надає послуг заводам російських нафтовидобувних холдингів, а також виявляє можливі витоки продукції через третіх осіб.

«Лукойл» звернувся до китайських компаній з проханням відремонтувати установку на заводі «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез», повідомили два джерела агентства. У Китаї є технології, але найчастіше це означає повну та дорогу заміну обладнання, а не звичайний, бюджетний ремонт, уточнило одне із джерел.

Нагадаємо, уранці 12 березня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.

До слова, 14 березня стало відомо про смерть віцепрезидента російської нафтогазової компанії «Лукойл» Віталія Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який помер.