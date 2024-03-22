Британська розвідка припустила, доки Росія обстрілюватиме України

21 березня Росія здійснила перший за понад місяць масштабний удар по Україні

У відомстві допускають, що тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування

Росії знадобилось більше місяця, аби відновити свій потенціал після останнього зимового масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляється у звіті британської розвідки, який оприлюднило міноборони Великої Британії, передає УНН.

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Як зазначається, у четвер 21 березня Росія здійснила перший за понад місяць масштабний удар по Україні, використовуючи дальню авіацію. У відомстві відзначають, що з моменту попереднього авіаудару по Києву минуло 44 дні.

Зокрема, до атаки були залучені щонайменше 10 літаків Ту-95 з авіабаз Оленегорськ та Енгельс, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено щонайменше 20 ракет, включаючи новітню російську крилату ракету Х-101/Х-102 та балістичну ракету «Кинджал», що були націлені на об'єкти, головним чином, у Києві.

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У відомстві допускають, що тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування.

«Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет», – пояснили в британські аналітики.

Окрім того, успішна робота української ППО також, ймовірно, ускладнила планування російських місій.

Водночас британська розвідка вважає що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

«Росія майже напевно продовжить завдавати ударів по критично важливих точках, наскільки дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд та населення через свою можливість завдання ударів в умовах протистояння», – зазначили в міноборони Британії.

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Нагадаємо, у ніч на 22 березня Сили протиповітряної оборони знищили 92 повітряні цілі, які запустили російські загарбники по Україні – 55 ворожих «шахідів» та 37 ракет. Противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.