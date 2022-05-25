У «Дії» з’являться шкільні атестати: коли це станеться
Такі нововведення планують запустити у 2023 році
У застосунку «Дія» у 2023 році можуть з’явитися шкільні атестати. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає «Укрінформ».
Бабак наголосив, що цьогоріч всі випускники отримають атестати, не залежно від місця перебування.
«Всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть закордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи і ця школа буде замовляти для них свідоцтво», – заявив Бабак.
Щодо онлайн-версії атестатів він зазначив, що формування документів про освіту в електронному вигляді можливе у 2023 році.
«Ми хотіли запустити електронний атестат в «Дії», але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в «Дії», – сказав нардеп.
Нагадаємо, що цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде спрощеним – абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.
Іспит пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.
Додамо, що випускникам шкіл для складання національного мультипредметного тесту до 7 червня слід на своїх інформаційних сторінках підтвердити участь та вибрати населений пункт.