У «Дії» з’являться шкільні атестати: коли це станеться

У 2023 році в «Дії» можуть з’явитись онлайн-версії шкільних атестатів

Такі нововведення планують запустити у 2023 році

У застосунку «Дія» у 2023 році можуть з’явитися шкільні атестати. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає «Укрінформ».

Бабак наголосив, що цьогоріч всі випускники отримають атестати, не залежно від місця перебування.

«Всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть закордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи і ця школа буде замовляти для них свідоцтво», – заявив Бабак.