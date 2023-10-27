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Криза на Близькому Сході: глава Єврокомісії зробила тривожну заяву щодо безпеки ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Криза на Близькому Сході: глава Єврокомісії зробила тривожну заяву щодо безпеки ЄС
Фон дер Ляєн заявила, що криза на Близькому Сході впливає на внутрішню безпеку в ЄС
фото з відкритих джерел

Фон дер Ляєн: «ЄС буде «дуже пильним» щодо таких злочинів та дій»

Терористична атака ХАМАС проти Ізраїлю має важки наслідки для країн регіону, але також негативно впливає на внутрішню безпеку в Євросоюзі за рахунок поширення «мови ненависті» та «злочинів ненависті» й помітного зростання злочинних дій антисемітського спрямування. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Укрінформ».

«Ми обговорили з лідерами реальні ризики регіоналізації цього конфлікту. Нам потрібно інтенсивно працювати з партнерами в регіоні, найбільш важливо – з Єгиптом, який має бути основою стабільності у цьому регіоні… Ми також обговорили той факт, що ця криза мала вплив на внутрішню безпеку в ЄС, спричинила проблему швидкого поширення онлайн «мови ненависті» та терористичної пропаганди. Є зростаючий ризик, що це може перерости у насильство та у терористичні дії», – наголосила Фон дер Ляєн.

Вона заявила, що ЄС буде «дуже пильним» щодо таких злочинів та дій, а також закликала лідерів країн-членів прийняти пропозицію щодо включення випадків поширення «мови ненависті» та «дії ненависті» до переліку злочинів ЄС.

7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

Нагадаємо, мирний саміт щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС може відбутися найближчими тижнями чи місяцями.

До слова, Рада безпеки ООН не підтримала ані російської, ані американської резолюції щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. 

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Теги: росія саміт криза ХАМАС відео

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