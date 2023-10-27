Росія може виграти від затяжної війни в Ізраїлі – The New York Times

Події в Ізраїлі відвертають увагу західних політиків та громадськості від війни в Україні

Попри свій обмежений вплив на Близькому Сході, РФ може виграти від довгострокової війни в Ізраїлі. Про це пише експертка у галузі російської зовнішньої політики Ханна Нотте у своєму матеріалі для видання The New York Times.

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За її словами, Москва може збирати плоди регіонального хаосу, докладаючи мінімальні зусилля. Перш за все, події в Ізраїлі відвертають увагу західних політиків та громадськості від війни в Україні. Так, Кремлю це могло б принести перепочинок від постійного розслідування її воєнних злочинів.

Нотте пише, що якщо не вистачає уваги ЗМІ, то не вистачатиме і боєприпасів. Іншими словами, Ізраїль може потребувати озброєння, якого зараз не вистачає навіть Україні, включаючи дрони та артилерійські снаряди.

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Але, за думкою експерта, найбільша вигода для РФ – повернення у світове співтовариство, оскільки її позиція щодо конфлікту в Ізраїлі схожа з суспільними настроями на більшій частині Близького Сходу. Кремль відмовився називати напад бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян тероризмом, відкинувши всяку відповідальність на Захід.

«Крізь банальності про мир, заклики до захисту всіх цивільних осіб і визнання права Ізраїлю на самооборону проглядаються натяки на пропалестинську позицію», – написала Нотте.

Експертка також вважає, що Росія, яка намагається представити вторгнення в Україну як «антиколоніальну» війну проти домінування Заходу, може залучити на свій бік держави, що розвиваються.

На думку Нотте, Захід поки далекий від перемоги в битві наративів.

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Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук.

Ізраїль засудив Росію за зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.