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У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового
Російський солдат вибив двері в кабіну пілота
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Солдат РФ погрожував убити всіх пасажирів та вибив двері в кабіну пілота

Російський військовий під час польоту вибив двері до кабіни пілота. Літак довелося екстрено посадити в Красноярську. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як зазначається, літак компанії «Аерофлот» виконував рейс Владивосток – Москва. Через небезпечну поведінку військовослужбовця судно здійснило екстрену посадку.

«32-річний солдат десантно-штурмової бригади однієї з Приморських частин підвівся зі свого місця, пробіг салоном і почав відкривати вхід у літак. Коли йому не вдалося, він пробіг через бізнес-клас і на льоту вибив двері в кабіну пілота», – розповіли очевидці одному з російських пабліків.
 
Урешті-решт військового зв’язали. Він називав усіх довкола українцями і казав, що всіх уб'є. Лікарі, які теж були на борту цього рейса, припустили, що у військовослужбовця посттравматичний синдром (ПТСР).
 
Пілоти приземлили літак у російському Красноярську. Там же поліцейські забрали чоловіка на допит.

Нагадаємо, що 20 жовтня російський військово-транспортний літак Іл-76МД зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. Попередня причина – руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун. 

До слова, 23 вересня в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Причиною аварії літака стала несправність бака.

Читайте також: Катастрофа літака з вагнерівцями у Малі: з'явилося відео
Теги: літак росія росіяни

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