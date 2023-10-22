У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового

Солдат РФ погрожував убити всіх пасажирів та вибив двері в кабіну пілота

Російський військовий під час польоту вибив двері до кабіни пілота. Літак довелося екстрено посадити в Красноярську. Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Як зазначається, літак компанії «Аерофлот» виконував рейс Владивосток – Москва. Через небезпечну поведінку військовослужбовця судно здійснило екстрену посадку.

«32-річний солдат десантно-штурмової бригади однієї з Приморських частин підвівся зі свого місця, пробіг салоном і почав відкривати вхід у літак. Коли йому не вдалося, він пробіг через бізнес-клас і на льоту вибив двері в кабіну пілота», – розповіли очевидці одному з російських пабліків.



Урешті-решт військового зв’язали. Він називав усіх довкола українцями і казав, що всіх уб'є. Лікарі, які теж були на борту цього рейса, припустили, що у військовослужбовця посттравматичний синдром (ПТСР).



Пілоти приземлили літак у російському Красноярську. Там же поліцейські забрали чоловіка на допит.

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Нагадаємо, що 20 жовтня російський військово-транспортний літак Іл-76МД зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. Попередня причина – руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун.

До слова, 23 вересня в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Причиною аварії літака стала несправність бака.