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Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ
На початку великої війни Сергій Беседа був усунений від своїх обов'язків на якийсь час
фото з відкритих джерел

«Беседа завжди приносив проблеми Україні»

Начальник п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ Сергій Беседа є дуже проблемним для України. Про це заявив керівник української військової розвідки Кирило Буданов, передає «УП».

Буданов зазначив, що Беседа завжди приносив проблеми Україні та є «дуже проблемною людиною».

«Багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить», – сказав він.

Очільник ГУР зазначив, що на початку великої війни Беседа був усунений від своїх обов'язків на якийсь час, але потім «все налагодилося». –  «Наразі він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Активні операції на території України».

Розвідник заявив, що ФСБ зосереджена на роботі з цивільними бізнесменами, політиками тощо.

На запитання про те, чи росіяни намагаються зараз вербувати українських чиновників, Буданов відповів, що з цим необхідно звертатися до Служби безпеки України.

Раніше Буданов розповів, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар.

Теги: розвідка росія війна Кирило Буданов

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