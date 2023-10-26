Рада безпеки ООН «провалила» дві резолюції щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС

Ізраїль заперечував проти ухвалення і російського, й американського варіантів резолюції

Рада безпеки ООН не підтримала ані російської, ані американської резолюції щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє CNN.

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Спочатку Росія та Китай наклали вето на проєкт резолюції, запропонований США. У ньому містився заклик призупинити військові дії, щоб забезпечити доставку мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти. Проти проєкту також проголосувала Саудівська Аравія, 10 членів Ради безпеки висловилися «за», а двоє утрималися.

Росія запропонувала альтернативний проєкт резолюції, який закликав до масштабнішого припинення вогню, проте він не отримав необхідної кількості голосів — лише чотири голоси з дев'яти необхідних при наявності вето з боку США та Великої Британії.

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Ізраїль заперечував проти ухвалення обох варіантів резолюції, наполягаючи, що ХАМАС скористається будь-яким припиненням вогню, що в результаті погіршить ситуацію для мирних жителів.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Офіційний Тель-Авіві на такі слова генсека відповів різкою критикою.