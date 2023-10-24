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Топовий університет України закрив програми з вивчення російської та білоруської мов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Топовий університет України закрив програми з вивчення російської та білоруської мов
В інституті філології вивчалася російська мова та література, білоруська мова та література, фарсі (перська)
фото з відкритих джерел

Володимир Бугров: «Щодо технічної літератури, то сьогодні переважна більшість технічної літератури англійською мовою» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрив програми з вивчення російської та білоруської мов. Про це повідомив ректор університету Володимир Бугров в інтерв'ю «Українським новинам».

Ректор також зазначив, що в університеті заборонено використовувати російські джерела.

«У нас в інституті філології вивчалася російська мова та література, білоруська мова та література, фарсі (перська). Минулого року ми ці програми закрили. Але це емоційний крок», – сказав Бугров.

Ректор зазначив, що з ідеологічної точки зору та з точки зору деколонізації це правильно, але такий крок потрібно було зробити ще раніше.

При цьому історичні джерела російською мовою все ж таки використовуються, а переважна більшість технічної літератури сьогодні замінена англомовними джерелами.

«Переважна більшість історичних джерел часів Гетьманщини перебуває якраз в Туреччині в турецьких архівах. Тому в нас на історичному факультеті є турецька мова для тих, хто цим цікавиться і може займатися. Щодо технічної літератури, то сьогодні переважна більшість технічної літератури англійською мовою, англомовні джерела. Тут також має бути державна програма, тому що це не дешево. Під час пандемії багато європейських та американських видавництв відкрили свої бібліотеки. Ми сьогодні для наших студентів намагаємося все це повторити. Але це досить вартісне задоволення, і з цим потрібно весь час працювати», – зазначив Бугров.

Теги: Володимир Бугров університет література мова росія Білорусь

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