Війна в Ізраїлі: ЄС обговорює проведення мирного саміту

ЄС не розглядає присутності представників ХАМАС на мирному саміті

Мирний саміт щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС може відбутися найближчими тижнями чи місяцями. Про це повідомляє The Guardian.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що ідея мирного саміту вже була на столі під час нещодавньої зустрічі в Єгипті.

«Ми сподіваємося, що в найближчі тижні та місяці ми зможемо досягти прогресу», – сказав він.

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Мішель також підкреслив, що ХАМАС є терористичною організацією, і він не бачить жодної ролі бойовиків у конференції, в якій братиме участь ЄС.

До слова, Рада безпеки ООН не підтримала ані російської, ані американської резолюції щодо війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль став «наслідком окупації» та звинуватив ЦАХАЛ в порушенні норм міжнародного права під час спецоперації в Секторі Гази. Офіційний Тель-Авіві на такі слова генсека відповів різкою критикою.