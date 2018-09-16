ЛГБТ Сербії виступили проти участі у гей-параді прем’єра-лейбійки



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Ана Брнабіч

Діяльність Ани Брнабіч на ниві захисту прав ЛГБТ принесла розчарування активістам

Сербія - єдина балканська країна, де уряд очолює відкрита лесбійка. Але чому тоді деякі активісти сербського руху на захист прав ЛГБТ заперечують проти участі Ани Брнабіч в гей-параді, який проводиться в цієї неділі?

Коли Ана Брнабіч в минулому році була призначена прем'єр-міністром, це викликало прилив ентузіазму в ЛГБТ-спільноті - вона стала не тільки першою жінкою, яка очолила сербський уряд, а й першим активістом гей-руху, який отримав таку високу посаду на Балканах.

Вона брала участь в прайді минулого року в Белграді в оточенні плакатів з гаслами «Ана з нами»; вона фотографувалася тоді з десятками людей.

Але через рік справи з правами ЛГБТ в Сербії йдуть далеко не блискуче - нові закони на їх захист так і не прийняті парламентом, а кількість нападів на активістів і геїв не зменшується.

У православній країні з консервативними поглядами, незважаючи на те, що Сербія домагається прийняття до Європейського союзу, до сих пір широко поширені дискримінація і насильство по відношенню до членів спільноти ЛГБТ.

Напередодні гей-параду 2018 року група активістів, розчарованих повільним ходом реформ, розгорнула кампанію під девізом «Скажи Ні». Основна її мета - перешкодити сербським політикам брати участь в ходах прайду, так як вони, на думку активістів, мало що зробили в захист прав ЛГБТ.

Головною мішенню кампанії стала прем'єр Ана Брнабіч - з тієї причини, що, на думку активістів, її діяльність в області зміцнення прав ЛГБТ принесла лише розчарування.

Виступаючи на гей-параді 2017 року, Брнабіч заявила, що займеться вирішенням питання про права геїв тільки після того, як будуть вирішені більш важливі проблеми, що стоять перед сербським суспільством - зниження рівня інфляції, підвищення пенсій і загального рівня життя.

«Це була скандальна заява», - говорить глава групи активістів Предраг Аздейковіч. Він почав роботу по організації нового гей-параду ще в червні, поставивши за мету повернути прайд звичайним людям і відібрати його у політиків.

Він незадоволений роботою інших гей-активістів.

«Вони кажуть - у нас тепер є свій прем'єр, два паради, так що все в порядку. Але насправді все це фікція», - вважає Аздейковіч.

У Сербії досі широко поширена гомофобія - наприклад, нещодавні опитування показали, що не менше 20% геїв, що шукають квартиру, стикаються з відмовами.

За межами столиці справи йдуть ще гірше. За даними соціологів, 90% сербів не згодні з наданням членам спільноти ЛГБТ прав на усиновлення дітей, а близько 70% заперечують проти права одного з гей-партнерів успадковувати майно після смерті іншого.

У Сербії прийнятий закон проти дискримінації, але він застосовується рідко, а кримінальні справи майже ніколи не доводяться до суду.

Одностатеві шлюби в Сербії не легалізовані.

Перший гей-парад, проведений в Сербії в 2001 році, завершився актами насильства, коли сотні хуліганів і екстремістів напали на його учасників, не дивлячись на присутність поліції.

У 2010 році під час проведення маршу в центрі Белграда більше 100 його учасників піддалися нападам і отримали травми.

З тих пір міністерство внутрішніх справ постійно відмовляло активістам гей-руху в дозволі на проведення парадів.

Тільки в 2014 році прайду поновилися, знову під посиленим захистом поліції.

Через чотири роки в центрі Белграда відкрився інформаційний центр парадів, над яким вивішений райдужний прапор руху ЛГБТ.

«Якби ми відкрили такий центр десять років тому, я впевнений, що його б зруйнували», - говорить Горан Мілетіч, один з організаторів белградського прайду.

«Деякі люди не можуть пройти повз без того, щоб не вилаяти нас, але потім вони йдуть, і це вже добре - раніше нас просто били», - зауважує він.

В інтерв'ю журналу Pride, що виходить в Белграді, прем'єр-міністр Брнабіч сказала, що з її боку відмова від підтримки гей-параду був би лицемірством.

«Я хочу внести активний внесок в боротьбу зі стереотипами і забобонами», - заявила вона.

Організатори гей-параду в Белграді вважають, що якщо в перших рядах його учасників з'явиться прем'єр-міністр, це покаже учасникам руху ЛГБТ в Сербії, що їх країна змінюється.

Джерело: BBC