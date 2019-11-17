Лідео опозиції Венесуели закликав прихильників до відновлення протестів



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«Кожен венесуелець зобов'язаний вести бій, виходити на вулиці, щоб вимагати дотримання своїх прав», - сказав на мітингу Хуан Гуайдо

Суботня акція у Каракасі була найбільшою з травня цього року, коли невдачею закінчилася спроба усенення Мадуро від влади

Лідер опозиції Венесуели, який оголосив себе тимчасовим президентом, Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників до нової хвилі протестів проти уряду глави країни Ніколаса Мадуро.

Виступаючи під час мітингу біля посольства Болівії у Каракасі у суботу, 16 листопада, Гуайдо заявив, що опозиція має посилити тиск на Мадуро.

«Кожен венесуелець зобов'язаний вести бій, виходити на вулиці, щоб вимагати дотримання своїх прав (…) Якщо ми залишимося вдома, ми програємо», - заявив він, додавши, що акції протесту триватимуть.

«Сьогодні, завтра, у понеділок - ми будемо на вулицях», - наголосив опозиціонер, пославшись на приклад Болівії, де після 18-ти днів протестів колишній президент Ево Моралес подав у відставку та залишив країну.

Hoy, la gran victoria es de Venezuela: nuestra gente de #Mérida, #Zulia, #Falcón y #Aragua, con fuerza y valentía, se encuentra en las calles alzando la voz.



¡Todos juntos avanzamos por el cambio que anhelamos! #TodaVzlaDespierta pic.twitter.com/IA4mCXjoWM — Juan Guaidó (@jguaido) 16 листопада 2019 р.

На антиурядовий мітинг у Каракасі вийшли близько п'яти тисяч прихильників Гуайдо, повідомляє агенція новин AFP. Вони тримали прапори країни та транспаранти з написами «Мадуро-геть!» та «Слідуйте прикладу Болівії». Суботня акція була найбільшою з травня цього року, коли невдачею закінчилася спроба усенення Мадуро від влади.

Тим часом в іншому районі Каракаса сотні людей зібралися на акцію на підтримку Мадуро та Моралеса. Ніколас Мадуро заявив, що не терпітиме жодних спроб повторити «державний переворот», який закінчився втечею колишнього президента Болівії до Мексики.

Джерело: DW