Bloomberg: Росія за рік відправила до Венесуели $315 млн готівкою



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Для чого саме були призначені гроші з РФ, невідомо

За інформацією ЗМІ, гроші передали державному банку Венесуели, який перебуває під санкціями США

Росія відправила Венесуелі понад 315 мільйонів доларів готівкою. Від травня 2018 року до квітня 2019 року було здійснено щонайменше шість операцій із пересилання грошей.

Про це повідмоляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Гроші передали державному Банку економічного і соціального розвитку Венесуели (Bandes), який перебуває під санкціями США.

Для чого саме були призначені ці гроші, невідомо. Можливо, це була оплата за продаж нафти. Або ж Венесуела отримувала свій «золотий запас», який був розміщений в іноземних банках.

Джерела повідомляють, що причетними до відправлення готівки були російсько-венесуельський «Єврофінанс», «Моснарбанк» і «Газпромбанк», який раніше володів часткою в «Єврофінанс».

У коментарі РБК представник «Газпромбанку» запевнив, що співпрацю з венесуельським банком було припинено в листопаді.

Як повідомлялося, Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже більше чотирьох мільйонів осіб.

У вересні інфляція у Венесуелі перевищила 3300%.

Також нагадаємо, що президент Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти. Перед цим США ввели санкції проти родини Мадуро.