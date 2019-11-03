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    У світі

    Венесуела висилає всіх дипломатів Сальвадору

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    <p>Для того, щоб покинути Венесуелу, у дипломатів є 48 годин</p> - Венесуела висилає всіх дипломатів Сальвадору

    Для того, щоб покинути Венесуелу, у дипломатів є 48 годин

    2 листопада про висилку всіх дипломатів Венесуели оголосив Сальвадор

    Венесуела висилає з країни дипломатів Сальвадору: у співробітників дипломатичної місії Сальвадора буде 48 годин, щоб покинути країну.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Венесуели.

    У відомстві зазначили, що таке рішення було прийнято «при суворому дотриманні принципу взаємності» - 2 листопада про висилку всіх дипломатів Венесуели оголосив Сальвадор. Їм також надали дві доби для виїзду з країни.

    У повідомленні також сказано, що своїм рішенням влада Сальвадору намагається посприяти стратегії США щодо інтервенції до Венесуели. Втім, такий «швидкоплинний фарс не вплине на глибокі й історичні зв'язки», які об'єднують народи обох країн, додали у Каракасі.

    У свою чергу Сальвадор пояснив своє рішення тим, що президент країни неодноразово відмовлявся визнавати легітимність уряду Ніколаса Мадуро.

    Як повідомлялося, Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже більше чотирьох мільйонів осіб.

    У вересні інфляція у Венесуелі перевищила 3300%.

    Також нагадаємо, що президент Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти. Перед цим США ввели санкції проти родини Мадуро.

    дипломатія дипломатичний конфлікт політика Венесуела
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