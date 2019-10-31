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    Економіка та фінанси

    США можуть запровадити санкції проти Іспанії за підтримку Мадуро - ЗМІ

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро - США можуть запровадити санкції проти Іспанії за підтримку Мадуро - ЗМІ
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    Мінфін США може ввести санкції проти Центрального банку Іспанії та інших установ, де можуть зберігатися венесуельські кошти

    У Білому домі розглядають можливість запровадження фінансових санкцій проти Іспанії за ймовірну підтримку режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За словами джерел, знайомих з обговоренням, міністерство фінансів США може ввести санкції проти Центрального банку Іспанії та інших установ, де можуть зберігатися венесуельські кошти.

    Джерела ЗМІ зазначили, що іспанські чиновники були попереджені про можливі дії.

    За словами представника міністерства закордонних справ Іспанії, Мадрид не інформували про будь-які дії з боку уряду США.

    Нагадаємо, 26 вересня Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати внесли кубинського лідера Рауля Кастро і його сім’ю до санкційних списків.

    Причиною стала військова підтримка режиму Мадуро.

    Мінфін США економіка санкції гроші Іспанія Венесуела
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